В сгоревшем в Касимове доме-памятнике федерального значения последнее время собиралась молодежь

Фото: "Типичный Касимов".
Вечером в четверг, 19 ноября, в Касимове сгорел памятник федерального значения – дом Барковых на улице Набережная.
Когда-то в здание располагалась терапевтическая больница, после закрытия последней оно пустовало. В 2017 году Федеральное агентство по управлению государственным имуществом передало дом Барковых в аренду на 14 лет ООО «ГРАУС-ЛАЙТ» (Москва), но никаких позитивных подвижек в судьбе памятника так и не произошло.
Касимовские краеведы отмечают, что здание пустовало и стало местом для встреч и тусовок местной молодежи. Возможно, пытаясь согреться холодными ноябрьскими вечерами, они ненароком и подожгли памятник.
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