В сгоревшем в Касимове доме-памятнике федерального значения последнее время собиралась молодежь

Фото: "Типичный Касимов".

Вечером в четверг, 19 ноября, в Касимове сгорел памятник федерального значения – дом Барковых на улице Набережная.

Когда-то в здание располагалась терапевтическая больница, после закрытия последней оно пустовало. В 2017 году Федеральное агентство по управлению государственным имуществом передало дом Барковых в аренду на 14 лет ООО «ГРАУС-ЛАЙТ» (Москва), но никаких позитивных подвижек в судьбе памятника так и не произошло.

Касимовские краеведы отмечают, что здание пустовало и стало местом для встреч и тусовок местной молодежи. Возможно, пытаясь согреться холодными ноябрьскими вечерами, они ненароком и подожгли памятник.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Администрация Касимова официально прокомментировала ситуацию с домом Барковых

Дом сгорел, а контрольная функция была возложена на Инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области (подробности).

Стали известные подробности про сгоревший дом Баркова в Касимове

По информации осведомленного источника, здесь есть и "след" горадминистрации районного центра (подробности).