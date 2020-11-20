Ролик о рязанской кибер-панк деревне стал вирусным

Russian Cyberpunk Farm

В YouTube набирает популярность видеоролик - Russian Cyberpunk Farm, снятый в селе Кисьва Пронского района. Выполненный в стиле кибер-панк клип, совмещает привычную рязанскую разруху с футуристическими технологиями.

- Случайно оказалось, что моя коллега побывала недавно на экоферме в Рязанской области, и мы решили съездить туда на разведку. Еще сценария не было. Но сразу появилось ощущение, что можно просто поснимать кадры, а потом туда вставить роботов и другие объекты, - рассказал изданию ZNAK.com автора видео Сергей Васильев.

От лица неопрятного фермера, который, как бы проводит экскурсию по своему хозяйству, нам показывают роботизированных доярок, туалет очкового типа, под которым вместо выгребной ямы находится черная дыра, генномодифицированный чайный гриб, портрет главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на сарае и многое другое.

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