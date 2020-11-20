С 24 ноября в Рязани начнет работать китайский агрегатор такси

24 ноября в Рязани появится китайский агрегатор такси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 ноября в Рязани появится очередной агрегатор такси, сообщает ТАСС. Речь идет о китайской фирме DiDi. Это крупнейший в мире технологический сервис по заказу поездок, объединяющий более 550 млн пользователей в 14 странах.

По словам PR-директора DiDi в России Ирины Гущиной, для безопасности поездок агрегатор будет скрывать номера телефонов клиентов, а также даст возможность добавить список доверенных лиц для экстренной связи и делиться маршрутом поездки с друзьями и близкими.

Кроме того, в приложении для заказа такси имеется кнопка для мгновенной связи с правоохранительными органами и экстренными службами.

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