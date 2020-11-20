Чиновники объяснили, почему переход на «дистанционку» в Рязани пройдет выборочно

Рязанский минобр объяснил причину выборочного перевода на дистанционное обучение. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Министерство образования объяснило, почему школьников Рязани будут выборочно переводить на дистанционное образование.

— Старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом, на их долю приходится две трети заболевших детей, — сообщает минздрав в ответе на вопрос одной из рязанок на странице губернатора Любимова в социальной сети. — По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения, а младшеклассникам сделать это сложнее. К тому же, родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу.

Напомним, с 23 ноября по 6 декабря на дистанционное обучение отправят учащихся 5 и 6 классов всех школ Рязани. 7 декабря они продолжат обучение в обычном формате. А уже с 7 по 20 декабря на дистанционное обучение уйдут ученики 7,8 и 10 классов.

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