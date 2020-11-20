Роспотребнадзор запускает «горячую линию» по вопросам тестирования на COVID-19

С 21 ноября Управление Роспотребнадзора по Рязанской области запускает «горячую линию» по вопросам тестирования на COVID-19.

«Специалисты управления проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов», - рассказали в ведомстве.

Звонков ждут по телефону 8-800-100-22-62 (ежедневно с 10:00 до 17:00).

Вопросы по той же теме можно задать по телефонам:

- 8(4912)92-98-08 (10:00-17:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 16:45 в пятницу);

- 8(4912)92-98-07 (9:00–15:00 в выходные и праздничные дни);

- 8(4912)25-32-06 (Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, 9:00-16:00 в рабочие дни).

Жителям региона предлагают еще один вариант - обратиться за консультацией в территориальные отделы, контакты которых указаны в таблице по ссылке.

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