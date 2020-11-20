Администрация Касимова официально прокомментировала ситуацию с домом Барковых

Красивейшее здание придется восстанавливать с нуля. А может на это и был расчет? Фото: Татьяна Феоктистова.

Пресс-служба администрации Касимова, реагируя на сообщение в "Комсомолке", опубликовала официальный ответ руководителей города. В нем говорится, что в 2017 году Федеральное агентство по управлению государственным имуществом передало дом Барковых в аренду на 14 лет ООО "ГРАУС-ЛАЙТ" (г. Москва).

На основании охранных обязательств и договора всю полноту ответственности за сохранение, реставрацию, обеспечение охраны памятника несет арендатор. Контрольная функция возложена на Инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Сейчас администрация города Касимова совместно с Росимуществом осуществляет поиск (!) арендатора.

Напомним, что дом Барковых с апреля 2015 года является объектом культурного наследия федерального значения. Он сгорел 19 ноября.

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