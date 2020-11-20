Стали известны пикантные подробности ремонта Рязанского спуска в Касимове

По ремонту Рязанского спуска в Касимове возникли серьезные вопросы. Фото: Павел АВЕРИН

Мы писали о том, что в Касимове определились с подрядной организацией, которая займется благоустройством Рязанского спуска.

Согласно контракту, подрядчику предстояло восстановить пешеходную лестницу по нечетной стороне улицы, а также благоустроить смотровую площадку на реку Оку. Стоимость контракта составила 12,6 млн рублей (12 млн – из федерального и областного бюджетов, 631 тысяча – из бюджета Касимова), а завершить все работы планировалось 29 октября этого года.

Журналист Дмитрий Детинов проверил в рамках своей программы качество выполненных работ. Посмотрев это видео, в федеральном Минстрое озаботились расходованием средств на ремонтные работы. И выяснилось, что около 3 миллионов рублей "подвисли в воздухе".

Как нам сообщил информированный источник, замглавы городской администрации Дмитрий Фомин в последнее время исчез из поля зрения. Зато активно в Касимове ведет себя Олег Штефан - бывший топ-менеджер рязанского "Водоканала".

Тем временем касимовский предприниматель Александр Сучков, до недавнего времени ведающий вопросами "Водоканала" касимовского, находится в СИЗО. Ему инкрминируется нецелевое использование 10 млн рублей. Начал ли он активно сотрудничать со следствием, нам неизвестно. Но главу горадминистрации Касимова Игоря Авдеева вызывали на допрос следователи СУ СКР по Рязанской области.