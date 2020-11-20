На похороны сгоревших в касимовском пожаре собрали 200 тысяч рублей

Дом в Гусь-Железном изнутри выгорел полностью. Фото: сайт СУ СКР по Рязанской области.

"Уважаемые жители Касимова и Касимовского района! Сбор средств, родственникам сгоревшей семьи на похороны, остановлен. Собрали 200 тысяч рублей. Благодарим всех неравнодушных, которые отозвались на просьбу о помощи, делом и словом! Отчет о расходовании средств будет опубликован позже, родственники сейчас закупают все необходимое", - написала в сообществе "Типичный Касимов" ВКонтакте Ирина Шевчук.

Напомним о трагедии: в страшном пожаре в Рязанской области погибла семья из четырех человек - двое детей и их родители. Ход расследования взял под личный контроль руководитель СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин.

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