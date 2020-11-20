Стали известные подробности про сгоревший дом Баркова в Касимове

Все деревянные части здания сгорели. Фото из сообщества "Типичный Касимов".

Как сообщил "Комсомолке" информированный источник, памятник федерального значения "Дом Барковых" в Касимове был фиктивно сдан в аренду городской администрацией некоей коммерческой структуре. Сейчас эту информацию проверяют уже столичные правоохранители.

Напомним, что дом Барковых сгорел 19 ноября. Местные жители считают, что дом специально подожгли, чтобы взять землю под очередную застройку. Но по закону, на месте памятника должен быть только памятник. Есть и другое мнение: дом сожгли для того, чтобы "освоить" федеральные деньги на его восстановление. Когда и кто будет его восстанавливать, пока неизвестно.

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