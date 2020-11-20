Из-за гололедицы резко возросло число травмированных рязанцев

Врачи накладывают гипс.
Фото: Олег УКЛАДОВ
19 и 20 ноября из-за гололедицы, сковавшей тротуары областного центра, резко возросло число обращений в травматологические центры. Так, за последние сутки, по словам медицинских работников, в травмпункт при поликлинике №2 обратилось более 160 пациентов.
- Если в обычный день мы обслуживаем примерно 80-90 человек, то со вчерашнего дня произошел двукратный рост обращений. Причем 20 ноября тенденция продолжилась, и поток пациентов остался, очень высок, - поделился наш собеседник.
По словам медицинских работников, прием идет в авральном режиме, однако, ни кто не остается без необходимой помощи.
- Люди относятся к ситуации с пониманием. Ни кто не скандалит, граждане спокойно ожидают своей очереди, - поделились медики.
Напомним, из-за гололедицы и ледяного дождя, которые обрушились на регион, значительно усложнилось передвижение по улицам областного центра. На рязанских дорогах увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобилисты получили материальный ущерб.
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