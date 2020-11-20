В Касимове сгорел памятник федерального значения – дом Барковых. Фото: "Типичный Касимов".

19 ноября в Касимове на улице Набережной сгорел дом Барковых – памятник федерального значения XIX века. Об этом сообщается в паблике «Типичный Касимов».

Напомним, деревянный дом с четырьмя колоннами построили в 1828 году. В апреле 2015 года его признали памятником федерального значения, который с этого момента стал находиться под охраной государства.

Местные жители считают, что дом специально подожгли, чтобы взять землю под очередную застройку. Но по закону, на месте памятника должен быть только памятник. Когда и кто будет его восстанавливать, пока неизвестно.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее в Рязани обрушилась крыша в доме Банковского, который является памятником регионального значения. Власти города и области по-прежнему не проявляют видимой инициативы по сохранению объекта культурного наследия (читать подробнее).

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