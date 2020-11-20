Скончался бывший главный дирижер Рязанского музыкального театра Евгений Шейко. Фото: Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина.

19 ноября в Нижнем Новгороде скончался бывший главный дирижер Рязанского музыкального театра Евгений Борисович Шейко, сообщает Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина.

«Своей яркой, разнообразной творческой деятельностью Евгений Шейко внес достойный вклад в российское музыкальное искусство. Коллектив театра выражает соболезнование родным и близким Шейко Евгения Борисовича», - говорится в некрологе.

ДОСЬЕ «КП»

Евгений Борисович Шейко родился 10 марта 1962 года.

В 1988 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского (факультет оперно-симфонического дирижирования).

Большую часть своей музыкальной карьеры связал с Нижегородским театром оперы и балета имени Пушкина.

В 2015-2016 годы был главным дирижером Рязанского музыкального театра.

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