Рязанец, обвиняемый в оправдании нацизма, пожертвовал на благотворительность

Рязанца осудили по статье «Оправдание нацизма» за то, что он разместил в социальных сетях файлы, одобряющие действия Третьего Рейха в период Второй мировой войны.

Так, в январе 2019 года мужчина, разделяющий идеологию Адольфа Гитлера, опубликовал запрещенные на территории России материалы нацистского содержания.

«С момента размещения публикации обвиняемый умышленно не удалял ее до сентября 2020 года, то есть до пресечения его действий сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, загладил причиненный преступлением вред, пожертвовав денежные средства в общественную организацию на благотворительность.

В итоге, судом было принято решение о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа.

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