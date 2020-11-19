Агрегаторы такси взвинтили цены из-за непогоды в Рязани

Цены на такси значительно возросли.

Вечером 19 ноября основные агрегаторы такси из-за гололедицы, сковавшей тротуары областного центра, значительно повысили стоимость проезда. Так, за пятиминутную поездку от редакции «Комсомолки» на улице Праволыбедской до ТРЦ «Малина» предлагали заплатить до 290 рублей.

Такую стоимость поездки на 18.54 предложили в компании «Везет». В «Яндекс.Такси» просили за такой же маршрут - 257 рублей, а в Maxim - 145.

Напомним, из-за гололедицы и ледяного дождя, которые обрушились на регион, значительно усложнилось передвижение по улицам областного центра. На рязанских дорогах увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобилисты получили материальный ущерб.

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