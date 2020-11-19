В рамках акции «Активная самоизоляция» проведен мастер-класс по изготовлению объемной поделки

Фото: "Единая Россия".

В период ограничений важно вести активный образ жизни, особенно пожилым людям, которые сейчас находятся на самоизоляции. Это время привести мысли в порядок, узнавать новое, сделать что-нибудь своими руками, уверена председатель регионального совета сторонников «Единой России» Татьяна Панфилова.

«В ноябре рязанские сторонники партии проводят акцию «Активная самоизоляция». Это серия видеороликов, записанных при участии специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани на различные темы», – отметила она.

В видео, опубликованном 19 ноября, инструктор по трудотерапии Наталья Ульянова проводит мастер-класс по изготовлению объемной поделки из цветной бумаги.

«На первый взгляд может показаться, что это слишком просто. Но в поделке много небольших деталей, что помогает развивать мелкую моторику», – пояснила Татьяна Панфилова.

По мнению регионального координатора Центра поддержки гражданских инициатив Елены Синицы, предложенный формат проведения акции «Активная самоизоляция» показал свою эффективность.

«У людей появляется возможность пересматривать ролики в удобное время – все они размещены на сайте сторонников партии и страницах ЦПГИ в социальных сетях. Кроме этого, предусмотрена обратная связь – зрители сами могут предлагать интересующие их темы или мастер-классы в комментариях на страницах ЦПГИ в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook)», – уточнила Елена Синица.

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