Чиновники показали, как боролись с наледью на улицах Рязани.
Власти Рязани опубликовали фоторепортаж, как коммунальщики боролись с наледью, в областном центре.
Когда уберут наледь на дорогах и тротурах Рязани полностью, пока неизвестно.
По их словам, были мобилизованы все коммунальные службы города, которые вместе с управляющими компаниями обрабатывали дворы, пешеходные дорожки, проезды и площадки у подъездных дверей пескосоляной смесью.
Рабочие весь день посыпали дорожки и тротуары в Рязани песком.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Администрация города напоминает, если у вас есть претензии к уборке придомовых территорий, то нужно звонить и жаловаться деспетчеру мэрии Рязани по телефону: (4912) 44-79-15.
В подъезды очень сложно было зайти, но на помощь пришли рабочие управления благоустройства.
Чиновники показали, как боролись с наледью на улицах Рязани.
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