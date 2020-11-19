Перед выборами в Госдуму партия власти меняет руководителя рязанского отделения

Во время видеосовещания губернатора Николая Любимова с секретарем генерального совета партии «Единая Россия», первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком и секретарем регионального отделения партии Аркадием Фоминым прозвучало предложение о смене рязанского руководства партии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

После обсуждения текущих вопросов, касающихся реализации нацпроектов, партийного контроля и развития волонтерского движения, Андрей Турчак предложил Николаю Любимову возглавить Рязанское региональное отделение политической организации.

- На выборах Губернатора я выдвигался от партии, она оказывала мне поддержку, возглавлял список на последних выборах в областную Думу. Да, такая работа – это дополнительные обязательства, но сегодня необходимо максимально эффективно использовать наши ресурсы, - сказал губернатор.

Любимов отметил, что если партийцы доверят ему такую работу, то он готов ее выполнять. Если решение о смене руководства местного отделения будет принято, то новый председатель поведет партию на выборы на выборы в Государственную Думу. Они должны состоятся в сентябре 2021 года.

При этом на какую должность в партии перейдет ее нынешний председатель и глава регионального парламента Аркадий Фомин, не сообщается. Никаких объявлений о кадровых перестановках на сайте регионального отделения в настоящий момент не опубликовано.