Из-за гололедицы в Рязани увеличилось количество ДТП. Фото: Анар МОВСУМОВ

Из-за гололедицы и ледяного дождя, которые обрушились на регион, в Рязани увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобилисты получили материальный ущерб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, большая часть ДТП произошла из-за «несоответствия скорости конкретным условиям движения и несоблюдения безопасной дистанции».

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость, исходя из дорожных условий.

Отметим, что непогода, связанная с сильным ветром и гололедицей, сохранится и 20 ноября (читать подробнее).

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