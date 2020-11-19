На льготные займы «погорельцам» из «М5 Молла» выделили 60 млн

В Рязанской области предприниматели, чей бизнес пострадал во время пожара в ТЦ «М5 Молл» 12 ноября, смогут воспользоваться льготными займами. На это из бюджета выделят 60 млн рублей, сообщил на личной странице в соцсетях министр промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.

Займы для восстановления бизнеса будут выдаваться под 1-2% годовых.

- 12 предпринимателей также обратились с просьбой провести реструктуризацию кредитов. Нам удалось договориться с банками, которые готовы в индивидуальном порядке рассмотреть обращения пострадавших, - рассказал Ворфоломеев.

Для «переезда» предпринимателям предложат торговые площади от 10 до 800 «квадратов» в 25 ТЦ из специально созданного реестра.

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