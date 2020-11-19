В Рязани скончалась фельдшер Сапожковской больницы Галина Тинякова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 19 ноября в Сапожковской районной больнице скончалась 48-летняя фельдшер Галина Тинякова, сообщает «НГ-Рязань».

По данным издания, в COVID-госпиталь в Рязань ее отправили в один день с главой Сапожковского района, врачом больницы Людмилой Новиковой. Последняя, напомним, 17 ноября скончалась в «красной зоне» областной больницы имени Семашко.

Галину Тинякову спасали от коронавируса в рязанской БСМП.

Отмечается, что несколько дней назад у нее умер свекор.

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