Педагогам будут присваивать воинские звания

Фото: РОО "Единая Россия".

17 ноября в третьем чтении были рассмотрены и приняты изменения в федеральный закон «О воинскои обязанности и военнои службе» в части присвоения воинского звания военнослужащему, являющемуся педагогическим работником.

«Принятые поправки позволят присваивать воинские звания, например, педагогам военных учебных центров. Таким образом изменения уравняют права военнослужащих», – отметил Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

Парламентарий от Рязанской области напомнил, что в настоящее время воинское звание за особые личные заслуги может быть присвоено только военнослужащему, занимающему именно воинскую должность педагогического работника.

«Законопроект устанавливает для военнослужащих, которые являются педагогическими работниками, проходящих военную службу не на воинских должностях, возможность в присвоении им за особые личные заслуги воинских звании », – пояснил Андрей Красов.

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