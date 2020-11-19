МЧС предупреждает, что неблагоприятная погода в Рязанской области сохранится еще сутки

В четверг, 19 ноября, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные Росгидрометцентра, сообщило о том, что неблагоприятные погодные условия на территории региона сохраняться и в пятницу, 20 ноября.
Ожидается гололедица, усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. Ведомство произвело sms-рассылку.
В выходные синоптики обещают новую порцию осадков.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Мэрия Рязани: к 11.00 город полностью обработан
На улицах работают 25 пескоразбрасывателей, проводится обработка реагентами и пескосоляной смесью (подробности).