Из-за утечки эфира в Шиловском районе эвакуировали жителей 12 домов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 18 ноября на станции Шелухово Шиловского района обходчик обнаружил повреждение одной из цистерн с эфиром, сообщает издательство «Пресса».

Вскоре выяснилось, что химическое вещество не токсично, но при этом взрывоопасно. Грузовой состав срочно отогнали на запасной путь, подальше от населенного пункта, где и устранили повреждение.

Чтобы обезопасить людей, сотрудники МЧС эвакуировали жителей 12 двухквартирных домов (всего 34 человека, в том числе семь детей), расположенных рядом с железной дорогой.

К вечеру люди вернулись в свои дома.

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