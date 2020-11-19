Рязанская область близка к выходу на плато пандемии

Рязанская область наряду еще с 22 регионами России близка к выходу на плато пандемии COVID-19. Такой прогноз приводит РИА «Новости», ссылаясь на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

Исследователь делает такое предположение, ориентируясь на карту регионов РФ по распространенности COVID-19. Ее сделали на основе официальной статистики.

Так, к выходу на плато близки Еврейская автономная область, Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская области, Алтай, Камчатка, ЯНАО и ряд других регионов.

Более поздний выход может быть в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской области, Татарстане, Чувашии и Чечне.

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