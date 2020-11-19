Калинник участвует в общероссийском конкурсе - рязанцы могут за него проголосовать

Калинник. Уникальная рецептура рязанского края. Фото: сайт кафе "Графин".

Мы уже писали о том, что впервые в новейшей истории страны проводится конкурс "Вкус России". Организатор: федеральное министерство сельского хозяйства. Согласно условиям конкурса от региона может быть подано не более двух заявок. Рязанская область на взыскательный суд жюри представляет калинник (кафе "Графин") и "Рязанский леденец".

Трогательно, что в селе Новое Березово Сасовского района сотрудники "Графина" познакомились с очень интересной бабушкой - Ниной Павловной Коростелевой. В ноябре она им все показала, поделилась технологией - в январе, к сожалению, ее не стало.

Калинник - это десерт из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема, покрытый глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Ранее такого сочетания в современной гастрономии не использовалось. В Калиннике используется вся палитра вкусов: сладкий, горький, кислый, солёный. Это делает вкус объемным, насыщенным, запоминающимся.

Калинник уже успел побывать во многих странах мира, в том числе в Канаде, Соединенных Штатах Америки, Израиле, Польше, Греции, Иране.

Проголосовать за калинник, наше родное рязанское блюдо, можно, перейдя по ссылке. Победа в конкурсе станет еще и актом памяти жителей Сасовского района, из поколения в поколение передающего рецепт этого уникального десерта.

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