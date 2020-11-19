Мальчика, попавшего под грузовик MAN, доставили из Шацка в больницу Рязани

Учитывая габариты фуры, школьник отделался легким испугом. Фото: сайт регионального УМВД.

Мы рассказывали о том, что 18 ноября 51-летний житель Воронежской области на грузовике MAN совершил наезд на 10-летнего школьника.

В результате ДТП он получил травмы, его доставили в Шацкую межрайонную больницу.

– Врачи оказали всю необходимую помощь, – рассказывает главный врач Марина Колчева. – А в четверг его перевезли в специализированное медучреждение Рязани.

Дело в том, что мальчик в Шацком районе жил с бабушкой, родители – в Рязани. Они сразу же приехали в районную больницу, убедились, что жизни мальчика ничего не угрожает, и забрали его в Рязань. Эти подробности стали известны ИД "Пресса".

По факту происшествия шацкие полицейские проводят проверку, устанавливают детали случившегося.

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