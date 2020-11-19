Мэрия Рязани: к 11.00 город полностью обработан

Трактор с прицепом посыпает песок возле здания регионального правительства. Фото: сайт горадминистрации Рязани.

В Рязани в 5 часов утра начался ледяной дождь, в 5.10 в город вышли дежурные машины МБУ "Дирекция благоустройства города". По состоянию на 11.00 практически весь город был обработан. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В настоящее время на улицах Рязани работают 25 пескоразбрасывателей, проводится обработка реагентами и пескосоляной смесью. 5 тракторов с прицепами обрабатывают тротуары. Дополнительно к этим мерам на остановки общественного транспорта завезли песок. Сотрудники "ДБГ" посыпают их и тротуары неподалеку.

Работы по ликвидации последствий погодных явлений продолжатся в течение суток.

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