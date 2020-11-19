По факту пожара с четырьмя погибшими в Гусь-Железном возбудили уголовное дело

Фото: СКР по Рязанской области.

По факту пожара с четырьмя погибшими в поселке Гусь-Железный Касимоского района возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Расследованием занимается Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области. При этом дело находится на личном контроле руководителя регионального Следственного комитета Владимира Никешкина.

Напомним, что трагедия произошла днем 18 ноября. Пожар унес жизни супружеской пары (47-летнего мужчины и 36-летней женщины) и двоих их малолетних детей – 4-летней девочки и 8-месячного мальчика.

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства трагедии обязательно будут установлены.

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