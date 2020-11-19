Любимов обратится к рязанцам из-за коронавируса

19 ноября губернатор Николай Любимов выступит с обращением к жителям Рязанской области. Тема – ситуация с коронавирусной инфекцией.

«Ежедневно в регионе фиксируется рост случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, увеличивается число заболевших в группах риска — это особенно опасно», - констатировали власти.

Трансляция начнется в 13.00 в официальных сообществах «Рязанская область» в соцсетях (в том числе VK и OK). Судя по анонсу, речь пойдет об ограничениях в связи с пандемией.

«С помощью каких мер Рязанская область продолжит борьбу с пандемией и получится ли избежать масштабных ограничений? Как будут работать школы, детские сады и другие образовательные учреждения?», - обозначили тему обращения представители областного правительства.