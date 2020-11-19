На М5 в Рязанской области школьник попал под грузовик

Фото: УМВД по Рязанской области.

18 ноября в Шацке Рязанской области 10-летний школьник попал под фуру. Дорога, на которой случилось ДТП, являясь одной из городских улиц, одновременно значится участком М5 «Урал» (при наличии объезда) и в сводке обозначена как 355 километр трассы.

По данным областного УМВД, мальчишка пересекал проезжую часть в необорудованном для этого месте. Наезд примерно в 14.00 совершил 51-летний дальнобойщик из Воронежской области на грузовике MAN.

«В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение», - информирует полиция.

Всего за сутки в 5 ДТП пострадали 5 человек.