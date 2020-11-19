Тренер из Спас-Клепиков стал третьим на Кубке мира по рукопашному бою

Игорь Севостьянов с заслуженной наградой. Фото: сайт Кубка мира-2020 по РБ.

Тренер из Спас-Клепиков Игорь Севостьянов стал третьим на Кубке мира по рукопашному бою в дисциплине "Самоооборона" - об этом сообщает сайт регионального минспорта.

В Минске 13–15 ноября прошли соревнования чемпионата Европы и Кубка мира по рукопашному бою. В столичном спорткомплексе "Уручье" за награды турниров боролись спортсмены восьми стран: Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Греции, Чехии и России.

Ранее, на прошедших в Рязани в начале октября соревнованиях Кубка России по рукопашному бою Севостьянов стал победителем в весе до 90 килограммов в дисциплине «Самооборона» в возрастной категории 45–50 лет.

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