Рязанские школы оштрафовали почти на 200 тысяч рублей за ненадлежащую организацию питания. Фото: Евгения ГУСЕВА

За девять месяцев 2020 года специалисты Роспотребнадзора проверили 56 школ, чтобы оценить качество питания, сообщает пресс-служба регионального управления.

В итоге, за нарушение требований санитарного законодательства надзорный орган составил 43 протокола об административных правонарушениях с наложением штрафов на сумму 198 500 рублей.

Основные нарушения, которые выявил Роспотребнадзор в рязанских школах:

- несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоках;

- нарушение требований к посуде и производственному инвентарю на пищеблоках;

- нарушение при ведении документации по питанию;

- несоблюдение требований к суточным пробам и другие.

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