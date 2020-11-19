Рязанские школы оштрафовали почти на 200 тысяч рублей за ненадлежащую организацию питания.
Фото: Евгения ГУСЕВА
За девять месяцев 2020 года специалисты Роспотребнадзора проверили 56 школ, чтобы оценить качество питания, сообщает пресс-служба регионального управления.
В итоге, за нарушение требований санитарного законодательства надзорный орган составил 43 протокола об административных правонарушениях с наложением штрафов на сумму 198 500 рублей.
Основные нарушения, которые выявил Роспотребнадзор в рязанских школах:
- несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоках;
- нарушение требований к посуде и производственному инвентарю на пищеблоках;
- нарушение при ведении документации по питанию;
- несоблюдение требований к суточным пробам и другие.
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