В Рязани обстановка в незавершенном строительстве сильно ухудшилась

Незавершенное строительство - актуальная проблема для рязанского региона. Фото из архива "КП".

Сумма вложений из казны в незавершенные бюджетные стройки в прошлом году составила почти 4 трлн рублей. Проблема с незавершенным строительством зачастую связана с навязыванием федеральным центром инвестпланов региональным властям, полагают эксперты "Известий".

К объектам незавершенного строительства (ОНС) относится все, что возводится за счет бюджетных средств. Это строящиеся с опозданием здания и сооружения. Плюс отдельная категория проблемных, в нее входят долгострои и замороженные проекты.

Рязанская область вошла в число пяти регионов, где обстановка в незавершенном строительстве ухудшилась сильнее всего. Прирост инвестиций в недострой в них увеличился на 60–73%, до 2,9–8,6 млрд рублей.

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