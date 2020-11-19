Камеры на улицах Рязани «ослепли» из-за непогоды

По стоп-кадрам с камер можно сыграть в игру "Угадай улицу".

Непогода, воцарившаяся в Рязани 19 ноября, сильно сказалась на жизни областного центра. Городские службы по заявлению администрации перешли в режим повышенной готовности, началась обработка улиц песком и реагентом, утренние пробки по данным «Яндекса» доходили до 9 баллов из 10.

Еще одна интересная деталь заключается в том, что камеры на улицах Рязани буквально «ослепли» в пасмурный день. Точнее – значительная их часть. На сайте «Камеры.Рязань» можно увидеть, что такая участь, например, постигла камеры на центральных площадях - Победы и Ленина, а также частично на главных транспортных магистралях - Московском шоссе и Первомайском проспекте.