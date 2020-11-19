ТРЦ «М5 Молл» в Рязани был застрахован от всех рисков

ТРЦ «М5 Молл» был застрахован ото всех рисков.
Страховая компания «Ингосстрах» направила в ТРЦ «М5 Молл» независимого эксперта для расследования причин, всех обстоятельств пожара и установления размера ущерба.
По данным пресс-службы компании, страховщик готов исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора и действующим законодательством.
Отметим, что имущество ТРЦ «М5 Молл» было застраховано при участии ООО «Аон Рус – Страховые брокеры» по программе «От всех рисков». В эти риски включены: теракты, стихийные бедствия, пожары, взрыв газа, удар молнии, а также действия третьих лиц и другие.
Кроме того, в страховое покрытие включен и риск понесенных убытков от перерыва в деятельности торгово-развлекательного центра. Срок действия договора составляет 1 год.
Напомним, 12 ноября в 17:15 на пульт МЧС поступило сообщение о задымлении в здании ТРЦ «М5 Молл». Спустя 30 минут площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани к этому моменту работало уже 14 пожарных расчетов (читать подробнее).
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