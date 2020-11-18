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Происшествия

Одному 4 годика, второму 10 месяцев – новые жуткие подробности страшного пожара в Гусь-Железном

Погибшая семья несколько лет назад числилась неблагополучной, но в последнее время «взялась за ум»
Источник:kp.ru
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Погибшим в огне пожара в поселке Гусь-Железный Касимовского района детям было: одному четыре годика, второму всего 10 месяцев. Несколько лет назад эта семья числилась неблагополучной, но после длительной работы с ними супруги взялись за ум и устроились на работу. Об этом сообщает региональное издательство «Пресса». Напомним, что пожар унес жизни не только детей, но и их родителей.

Кроме того, известно, что двое старших детей супружеской пары спаслись, поскольку воспитываются опекуном.

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