Умерла Наталья Ротанкова, 30 лет проработавшая в сфере культуры Касимова

Вклад Натальи Ротанковой в развитие сферы культуры Касимова огромен. Фото из личного архива.

16 ноября 2020 года на 71 году жизни скоропостижно скончалась Наталья Лазаревна Ротанкова. Об этом появилось сообщение в группе "Город Касимов" ВКонтакте. В течение 17 лет Наталья Лазаревна возглавляла отдел культуры города, ежеминутно двигалась вперед и развивала сферу во всех направлениях.

Она родилась 1 августа 1950 года в городе Макарове Сахалинской области. Окончила Московский институт культуры. Всю свою жизнь посвятила этой сфере. И 30 лет проработала на касимовской земле: методистом, инспектором в районных учреждениях культуры, руководила централизованной библиотечной системой. А в 1987 году стала заведующей городским отделом культуры.

Знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», почетные грамоты Министерства культуры России, Губернатора Рязанской области, профсоюзной организации, которыми она была удостоена, говорят о ее высочайшем профессионализме.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Натальи Лазаревны.