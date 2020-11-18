Еще двоих "тяжелых" пациентов рязанских больниц подключили к ИВЛ

Коронавирус продолжает свое наступление. Фото из архива "КП".

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что к вечеру 18 ноября в рязанских стационарах находятся 446 (17.11.20 - 448) пациентов с COVID-19, в том числе 4 (было 3) ребенка.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 319 (было 17.11.20 - 321) пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 47 человек, из них 26 (стало на 2 больше) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В настоящее время в Рязани выявлен 6471 случай. В Рязанском районе – 530, в Скопине – 394, Ряжске – 321. Была обновлена и география коронавируса в Рязанской области. Очередной скачок произошел в Скопине. В Рязани вновь больше полусотни случаев за день

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