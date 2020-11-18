Конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта Рязанской области пройдет в марте

Виктория Сорокина достаточно долго исполняет обязанности гендиректора, но в конкурсах участия не принимает. Фото из архива "КП"-Рязань".

Новый конкурс на замещение должности генерального директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов назначен на 25 марта следующего года. Извещение о приеме документов опубликовано на сайте министерства ТЭК И ЖКХ Рязанской области.

Информация для желающих принять участие можно посмотреть здесь.

Напомним, что предыдущий руководитель Юрий Фурфурак был уволен в марте 2020 года. Нынче является начальником управления благоустройства города Рязани.

В текущем году было проведено два конкурса на должность гендиректора Фонда. Оба были признаны несостоявшимися.

И.о. гендиректора Фонда капремонта Виктория Сорокина участия в конкурсах не принимала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!