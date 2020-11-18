Конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта Рязанской области пройдет в марте

Виктория Сорокина достаточно долго исполняет обязанности гендиректора, но в конкурсах участия не принимает. Фото из архива "КП"-Рязань".
Новый конкурс на замещение должности генерального директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов назначен на 25 марта следующего года. Извещение о приеме документов опубликовано на сайте министерства ТЭК И ЖКХ Рязанской области.
Информация для желающих принять участие можно посмотреть здесь.
Напомним, что предыдущий руководитель Юрий Фурфурак был уволен в марте 2020 года. Нынче является начальником управления благоустройства города Рязани.
В текущем году было проведено два конкурса на должность гендиректора Фонда. Оба были признаны несостоявшимися.
И.о. гендиректора Фонда капремонта Виктория Сорокина участия в конкурсах не принимала.
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