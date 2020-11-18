Двое возрастных рязанцев пополнили трагический список COVID-19 – общее количество жертв 75 человек

В среду, 18 ноября, увеличилось количество жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области. В трагический список записали сразу двух человек – общее число скончавшихся в регионе от COVID-19 теперь составляет 75 человек.

Как стало известно «Комсомольской правде», в список снесли фамилии 88-летнего мужчины и 81-летней женщины, которые скончались еще в октябре. Результаты судмедэкспертизы подтвердили, что непосредственной причиной смерти стал именно COVID-19.

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