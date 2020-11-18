Жуткий пожар в Рязанской области унес жизни двоих детей и двоих взрослых

Фото с места ЧП.

Днем в среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный Касимовского района произошел пожар в жилом доме. Пламя охватило жилые и нежилые помещения на площади 150 квадратных метров. Четырехквартирный дом сгорел полностью.

При разборе завалов в квартире, где предположительно находился очаг возгорания, были обнаружены останки четырех человек. По предварительным данным, это супруги и их малолетние дети.

На тушении пожара работало 15 спецавтомобилей и 32 человека личного состава.

На место ЧП выехал руководитель СК России по Рязанской области Владимир Никешкин, следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели. С учетом полученных первых данных будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Полиция проводит по данному факту доследственную проверку (подробности).