До 1 декабря рязанцы обязаны заплатить налоги

К 1 декабря все рязанцы - владельцы автомобилей и объектов недвижимости, обязаны уплатить начисленные суммы имущественных налогов.

Налоговые уведомления разосланы рязанцам еще в сентябре. Расчет имущественных налогов в этом году произведен с учетом все предусмотренных законодательством налоговых льгот в беззаявительном порядке. Например, если налогоплательщик в 2019 году вышел на пенсию, то полагающиеся льготы в отношении его имущества применялись автоматически, посещение инспекции и представление каких-либо документов не требовалось.

Для «льготных» категорий налогоплательщиков применен вычет при расчете земельного налога, уменьшающий его на величину кадастровой стоимости 600 кв. м (6 соток) по одному участку.

По налогу на имущество физических лиц лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 кв.м общей площади квартиры и 7 кв.м общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

В текущем году при расчете налога по-прежнему применялся коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Проще говоря, в этом году сумма налога за земельный участок, дом или квартиру не может увеличится больше, чем на 10%, по отношению к прошлому году.

Некоторые налоговые ставки и льготы были изменены региональными и муниципальными нормативными актами. С этими данными можно ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Контролировать расчеты с бюджетом удобно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, наличии задолженности, распечатывать налоговые уведомления и производить оплату, без личного визита в налоговую инспекцию. Пользователями сервиса уже сейчас является каждый пятый житель Рязанской области.

Заплатить налоги за 5 минут не выходя из дома можно через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте nalog.ru единым платежом. Единый налоговый платеж по принципу «кошелька» позволяет одной суммой перечислить денежные средства в счет уплаты имущественных налогов авансом до наступления срока уплаты.

Вопросы о порядке расчета имущественных налогов, применении льгот и способах оплаты можно задать по телефону единого контакт-центра ФНС России 88002222222 (звонок по России бесплатный).