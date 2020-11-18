Вице-губернатор Греков проинспектировал рязанские поликлиники

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков вместе с заместителем председателя регионального парламента Дмитрием Хубезовым проинспектировал городские поликлиники. Об этом сообщает региональная опергруппа.

В первую очередь проверяющих интересовала оперативность оказания медицинской помощи, маршрутизация пациентов, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, в том числе наличие средств индивидуальной защиты у медработников.

- Нами ежедневно осуществляется мониторинг поликлиник и стационаров, и при необходимости принимаются дополнительные решения с тем, чтобы оказать всю возможную помощь пациентам и медикам, – отметил вице-губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

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