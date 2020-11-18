В четверг из-за аварии в центре Рязани отключат воду на пяти улицах

19 ноября в центре Рязани отключат воду на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». По информации властей, причина отключения водоснабжения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В четверг, 19 ноября, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Маяковского, д. 18, д. 20;

- ул. Введенская, д. 107, д. 107а, д. 107б, д. 128, д. 130, д. 132, д. 134;

- ул. Яхонтова, д. 15а, д. 3 (д/сад №141);

- ул. 2-й Полевой переулок, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4.

С 09:00 до 14:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Фирсова, д. 4 корп. 1, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 6а (д/сад №91).

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