Впервые в этом году рязанцы по инициативе мэрии примут работы от подрядчика

Как пройдет народная приемка? Фото: сайт горадминистрации.

Заинтересованные жители города могут принять участие совместно с представителями администрации Рязани в приемке работ у подрядной организации. Такое объявление появилось на сайте исполнительного органа власти.

Все дело в том, что 19 ноября в 15.00 состоится приемка работ по благоустройству проекта местной инициативы в сквере на улице Трудовая. Подрядчик выполнил работы по укладке дорожек плиткой, асфальтированию парковки, установке освещения, формированию крон деревьев, ограждению территории. Приятным бонусом ко всему, с учетом пожеланий жителей, устроена ливневая канализация.

При этом администрация Рязани обращает внимание на то, что все участники мероприятия обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, социальную дистанцию и масочный режим.

А в это время предприимчивый рязанский застройщик использовал в собственной рекламе образ популярного актера Георгия Буркова. Житель Рязани задался вопросом, законно ли это, и известил о спорной рекламе родственников заслуженного артиста РСФСР.

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