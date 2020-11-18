Фото новомичуринской школьницы выложили в паблик «для взрослых»

Неизвестные выложили фото несовершеннолетней девушки из Новомичуринска в паблик «для взрослых» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает издательство «Пресса». Скриншот со страницы паблика со снимком школьницы и объявлением фривольного характера прислал девушке ее одноклассник.

— Мы несколько дней боялись за психическое состояние дочки, она постоянно плакала, чувствовала себя перед нами в чем-то виноватой. Я не понимала, чем могу в данной ситуации помочь, поэтому обратилась с заявлением в Пронский ОМВД, — сообщила мама ребенка.

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