Работник РНПК стал призером на всероссийском конкурсе «Лучший водитель грузовика»

Фото: РНПК.

Работник РНПК рязанец Александр Бруштеля стал бронзовым призером всероссийского конкурса «Лучший водитель грузовика» в номинации «Автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн». Всероссийский конкурс профессионального мастерства провел НИИ автомобильного транспорта по заказу Минтранса РФ.

За звание лучшего водителя грузовика в России боролись 37 участников из 17 регионов и 25 городов страны.

Состязания проходили в двух категориях: «Автомобили грузоподъемностью до 10 тонн» и «Автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн». В течение трех конкурсных дней водители проходили проверку теоретических знаний и знаний правил дорожного движения, а также выполняли практические задания. Участники демонстрировали навыки вождения грузовика по специальной трассе и с определенными условиями. Трасса была составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе. Одним из испытаний стало доставка хрупкого груза, когда в кузов автомобиля поместили открытый контейнер с водой и задача водителя была последовательно выполняя все упражнения доставить контейнер от старта до финиша без потерь воды.

В транспортном цехе АО «РНПК» Александр Бруштеля трудится 8 лет, хотя водительский стаж - 24 года. Александр неоднократно участвовал во внутризаводских конкурсах профессионального мастерства и занимал призовые места. На прошедшем в конце октября традиционном заводском конкурсе «Лучший по профессии» он занял первое место в номинации «Лучший водитель грузового автомобиля». На торжественном собрании в честь Дня автомобилиста ему была вручена Благодарность министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Фото: РНПК.

Фото: РНПК.

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