За сутки рязанские полицейские задержали четырех мужчин, объявленных в федеральный розыск

За минувшие сутки полицейские задержали в Рязанской области четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так в Сасово нашли 41-летнего местного жителя, скрывавшегося от органов исполнения наказания. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание ребенка.

В Скопине был пойман 27-летний местный парень, подозреваемый в угрозе убийством. Молодой человек некоторое время скрывался от суда.

В Железнодорожном районе Рязани сотрудники патрульно-постовой службы задержали объявленного в федеральный розыск подозреваемого в незаконном хранении оружия 34-летнего жителя региона.

Последним в списке успешных задержаний значится 27-летний гражданин Республики Узбекистан, остановленный в Советском районе и подозреваемый в нанесении телесных повреждений, а также хулиганстве.

В полиции рассказали, что всех этих мужчин передадут инициаторам их преследования. Розыскные мероприятия продолжаются.

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