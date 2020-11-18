Обновлена география коронавируса в Рязанской области

18 ноября опергруппа представила обновленные данные о распространении коронавируса в Рязанской области. За сутки, напомним, выявили еще 115 случаев заражения.

Скопин преодолел отметку в 400 заболевших. Там еще у 12 человек тесты на COVID-19 оказались положительными. В Рязани зарегистрировали 57 новых инфицированных.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 17 ноября:

- Рязань - 6528 случаев с начала пандемии (+57);

- Скопин – 406 (+12);

- Ряжск – 324 (+3);

- Рыбное – 301 (+4);

- Клепиковский район – 224 (+5) (Тума – 95 (+3), Оськино – 3 (+2));

- Скопинский район – 206 (+1) (Вослебово – 26 (+1));

- Новомичуринск – 200 (+1);

- Касимовский район – 185 (+1) (Подлипки – 18 (+1));

- Михайловский район – 177 (+4) (Октябрьский – 53 (+1), Рачатники – 4 (+2), Прудская – 2 (+1));

- Шилово – 167 (+1);

- Михайлов – 146 (+3);

- Сараевский район – 112 (+1) (Напольное – 8 (+1));

- Александро-Невский район – 108 (+1) (Каширин – 16 (+1));

- Старожиловский район – 103 (+1) (Истье – 26 (+1));

- Чучково – 88 (+5);

- Старожилово – 87 (+1);

- Кораблино – 85 (+1);

- Чучковский район – 84 (+1) (Назаровка – 7 (+1));

- Сасовский район – 78 (+1) (Темгенево – 2 (+1));

- Сараи – 76 (+1);

- Пронский район – 65 (+2) (Октябрьское – 8 (+1), Береговая Погореловка – 6 (+1));

- Пронск – 62 (+2);

- Милославский район – 57 (+1) (Центральный – 2 (+1));

- Милославское – 55 (+3);

- Сапожковский район – 21 (+1) (Коровка – 2 (+1)).