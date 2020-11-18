В Рязани скончался казачий атаман Сергей Штанько.

Утром 17 ноября скончался член атаман станицы «Лесновские Донцы», казачий полковник Сергей Николаевич Штанько, сообщает Рязанская епархия РПЦ.

«Сергей Николаевич был основателем и руководителем казачьего кадетского класса Лесновского ДДТ. Он все свои знания и умения вкладывал в подрастающее поколение, передавая ему казачьи традиции. Был добрым христианином и достойным гражданином Отечества. Скорбя по поводу утраты, выражаем глубокое соболезнование родным и близким Сергея Николаевича», - говорится в некрологе.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Николаевич Штанько за мужество и героизм, проявленные при выполнении правительственного задания по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, награжден «Орденом Мужества».

За общественную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Известны три принципа казачьей жизни Сергея Штанько, которые стали основой работы по развитию казачества в Рязанской области:

- казак без Веры не казак;

- казачество прирастает казачатами;

- не форма красит казака, а казак форму!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!